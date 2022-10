Ruj Tepesine GES sistemi örnek oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde 5 milyon 250 bin TL maliyetle ilçede en çok gün ışığının düştüğü 16 dönümlük alana 2 bin 500 panelden oluşan güneş enerji santrali kuruldu. 2 yıl önce kurulan GES sistemi ile ilçede enerji maliyetlerinde tasarruf sağlarken, bölgede ilk kez yapılan enerji santrali diğer illere de örnek oldu.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonları kapsamında 2015 yılında 2012 nüfusu 10 binin altında olan belediyelere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurulması halinde yüzde 100 hibe alınabileceği ile ilgili bilgi verilmesi üzerine Tonya Belediyesi tarafından proje hazırlandı. Belediye tarafından hazırlanan 5 milyon 250 bin TL'lik proje kapsamında ilçede en çok gün ışığının düştüğü Ruj Tepesi'nde güneş enerji santrali kurulması kararlaştırıldı. 16 dönümlük alana kurulan ve 2 bin 500 panelden oluşan güneş enerji santrali 2020 yılında tamamlanarak devreye alındı. 850 kWe çıkış gücüne sahip GES projesinin garanti süreci boyunca 31 milyon 759 bin 40 ton karbondioksit salınımının önüne geçmesi beklenirken, proje için İlbank A.Ş. tarafından sağlanan kredi ödemelerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması ve 23 yıl boyunca 31 milyon 680 bin TL gelir getirmesi hedefleniyor.

Tonya GES projesi ile ilgili bilgiler veren Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, güneş enerji santralinin belediyeye ek hiçbir finansal yük getirmediğini belirterek projenin bölge illerine örnek olduğunu söyledi. Projeyi büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Beşel, “Ülkemizde enerji her zaman ihtiyaç duyulan ve her zaman azlığından bahsedilen her zaman dışa bağımlı olduğumuz yönüyle şikayet edilen bir dal. Bizde her ne kadar ilçemizde güneşlenme oranı Orta Anadolu, Batı ve Güneydoğu Anadolu gibi fazla olmasa da olduğu kadarıyla böyle bir güneş enerji santrali yani yenilenebilir enerji santrali kurmayı düşündük. Projelendirdik, planladık. Tabii Fen İşleri Müdürümüz Ahmet İhsan Hacıfettahoğlu bu konuda esas işin mimarı. Fikir birliği içerisinde İlbank'tan aldığımız krediyle böyle bir tesis yaptık. 2 bin 500 panelli, 850 kilovat gücünde ve şu ana kadar bizim tahmin ettiğimiz verimin daha üzerinde bir verimle ilçemize ve ulusal enerji ağımıza bir katkı sağlamış olduk. Tabii bu bölgede ilk dilerim çoğalsın. Biz de imkan bulursak mevzuatta yeterli önümüz açılırsa, fırsat verilirse büyütmeye çoğaltmayı düşünüyoruz. Bunları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır hiçbir sadece kuruluş maliyetinden ve çok cüzi bir işletme maliyetinin dışında başka bir maliyeti yoktur. Bir çevre kirliliği gibi bir şey söz konusu değil. Sadece güneş ışığını değerlendiriyorsunuz ki bana göre ülkemizde yaygınlaşması, çoğalması ve tercih edilmesi gereken bir enerji üretim dalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Taksitlerini rahat bir şekilde karşılıyor; biraz da bize harçlık kalıyor”

İlçenin güneşlenme oranının Almanya'nın 3 katı olduğunu vurgulayan Beşel, “Doğayı değiştirme şansımız yok. Biz doğanın nesi varsa ondan en üst düzeyde istifade etmek gibi bir yol izlememiz lazım. Azdan az çoktan çok doğanın her noktası her anı mutlaka değerlendirilebilecek bir özelliğe bir nimete sahiptir bu. Bizim yöremizde güneşlenme oranı Almanya'nın 3 katıdır. Almanya'da bu yöreye göre üçte bir oranında bir güneşlenme olmasına rağmen enerjisinin çoğunu güneş enerjisinden üretiyor. Yani az güneş varsa az üretirsiniz çok güneş varsa çok üretirsiniz ama bunun bir üretim maliyeti yok. Yani azı da karşılıksızdır çoğu da karşılıksızdır. Veya diğer bir ifadeyle Cenabı Allah'ın verdiği nimetin kullanılmasıdır. Yani öyle bir katkı alıyor. Belediyemizin, ilçemizin başka bir gelir kaynağı yok denecek kadar azdır. Yani bu bana göre keşke daha büyük olabilseydi. Diğer belediyelerimizde veya özel sektörden gelip incelemelerde bulunuyorlar. Görüş alışverişinde bulunuyorlar. Yani bir ilgi var, alaka var, yani olması da gerekir. Çünkü ortada somut bir delil var, orta yerde açık bir işletme var. Bir ilk var ve bu ilkin de ortaya koyduğu sonuçlar var. Yani şu ana kadar biz yeterince zor şartlara rağmen mesela 2022 yılı yazın bir ay hava kapalı geçti ama ona rağmen ayda istediğimiz verimi aldık diye düşünüyorum. Biz bunu 2019 yılında 5 milyon 250 bin TL'ye mal ettik. İlbank'tan kredi çektik faizi ile geri ödemesi var. Taksitlerini rahat bir şekilde karşılıyor. Biraz da bize harçlık kalıyor” ifadelerini kullandı.