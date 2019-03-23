Rusya'dan güneye göç ederken yorgun düştü

Rusya üzerinden güneye doğru göç ederken Trabzon'un Sürmene ilçesi üzerinde yorgun düşen turna kuşu vatandaşların ihbarı sonucu bulunduğu yerde tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü'nce son 1 yılda doğada yaralanarak tedavi edilen 83 adet yaban hayvanı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. Doğaya bırakılanların çoğunu kanatlı hayvanlar oluştururken, aralarında turna kuşu gibi göçmen kuşlar da yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında duyarlı vatandaşların ihbarları sonucu son 1 yılda tespit edilen ve çeşitli nedenlerle doğada yaralanan 83 adet yaban hayvanı veteriner tedavilerinin ardından tekrar yaşam ortamlarına bırakıldı. Bunlar arasında karaca, şahin, saz tavuğu ve turna kuşu gibi hayvanlar yer alıyor.