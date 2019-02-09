Sabah namazı sonrası eller Doğu Türkistan için semaya kalktı

Doğu Türkistan'da yıllardır devam eden ve son dönemde oldukça artan Çin zulmüne karşı Trabzon'daki Gülbahar Hatun Camisi'nde kılınan sabah namazı sonrasında dualar edildi.

Trabzon İnsani Yardım Derneği (İHH) Şubesi tarafından bu sabah organize edilen ‘Zulmü karşı duaya kalk” etkinliğine onlarca kişi katılırken, kılınan namaz ve edilen duaların ardından cami önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada Türkiye'nin bir an önce Çin'e baskı yaparak zulmün durdurulması için gerekli girişimlerde bulunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zulmeden gerek Batılı Emperyalistler olsun gerekse Doğulu Komünistler olsun acının rengi hiç değişmiyor. İşgal edilen topraklar yine Müslüman toprağı, akan kan yine Müslüman kanıdır. Doğu Türkistan meselesi bizim meselemizdir. Bunu böyle kabul etmek zorundayız. Herhangi bir devletin iç sorunu olarak görüp uzaktan seyredeceğimiz, sesimizi çıkarmadan olup biteni sineye çekeceğimiz bir durum söz konusu değildir. Ortada büyük bir zulüm, soykırım ve insanlık suçu vardır. Bu zulme ve soykırıma maruz kalanlar da bizim kardeşlerimizdir, biziz. Kimse bizden sessiz kalmamızı, sakin olmamızı beklemesin. Engel olamadığımız bu zulmü tüm dünyaya haykırmaktan bile geri duracaksak biz önce kendimizi bu duyarsızlık bataklığından kurtarmak için çabalayalım. Arakan'dan Doğu Türkistan'a, Filistin'den Yemene, Suriye'den Afganistan'a kadar yaşanan acılara engel olmak için her şeyden önce topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalıyız. Bu gün belki adalet elimiz Çin zulmüne engel olamıyor; ancak gün gelecek adalet elimiz tüm yeryüzü mazlumlarına uzanacak ve zulmün yeryüzündeki hükümranlığı yıkılacaktır.”