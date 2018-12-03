Sadece 3 Aralıkta değil her ‘aralık'ta yanınızdayız mesajı verdiler

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği kulübü, Okul Öncesi Öğretmenliği kulübü, Sınıf Öğretmenliği kulübü ve Matematik Eğitim kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen program, kampüste gerçekleştirilen “Farkındalık Yürüyüşü” nün ardından Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

3 Aralık'ın engelli insanları anlayabilmek açısından önemli bir gün olduğunu belirten Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ünay, “Yaşamın zorlukları ile engelleri olmayan insanlardan kat ve kat daha fazla mücadele etmektir. Bir sokaktan geçerken normal olmadığı için dikkatle incelenmektir. Asıl engelin toplumun koymuş olduğu engelleri yaşamaya mecbur olmak olduğunu bilmektir. Onları görmeyen, görmezden gelen hep biz olduk” dedi.

Bir engelli olarak hayat mücadelesinden kesitler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Engelliler kulübü başkan yardımcısı Deniz Yılmaz ise konuşmasında “Bugün kutlanacak bir gün değildir. Daha çok engellilerin sorunlarına dikkat çekilmelidir. Sorunlarına kalıcı ve kesin çözümler bulunmasına inandığım bir gündür. Dilerim engellilerin sorunları ortadan kaldırılır da bir kutlama yaparız” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından verilen bilgiler, okunan şiirler ve izletilen kısa filmlerin ardından program son buldu.