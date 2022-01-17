Sağlık ekipleri 6 yaşındaki çocuk için seferber oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Kaymaklı mahallesinde rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, Kaymaklı mahallesinde yaşayan ve 6 yaşındaki çocukları rahatsızlanan aile 112 ekiplerinden yardım istedi. Mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Ambulansın belirli bir noktadan sonra karda ilerleyememesi üzerine UMKE'de görevli hemşire Erhan Demirtürk, çocuğu evinden alarak yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ambulansa sırtında taşıdı. O anlar fotoğraf karelerine yansırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.