Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için besin tüketimine dikkat!

Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya, Ramazan'da sağlıklı beslenmenin önemine değinerek “Ramazan haricinde olduğu gibi yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edildiğinde kilo almak yerine kilo kaybı veya kilo kontrolü sağlanacaktır” dedi.

Ramazan ayı boyunca açlık süresinin uzun olması nedeniyle vücut her zamankinden fazla minerale ve vitamine ihtiyacı duyduğunu belirten Yılmaz, uyarılarda bulanarak ”Açlık süresinin uzun olması, asit salgılanmasının artmasına neden olmakla beraber gastriti olan bireylerde midede yanma, ağrı gibi yakınmaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ramazanda açlık süresinin uzun olması ve gün boyu açlık hissetme korkusu nedeniyle sahurda aşırı yemek tüketmek kilo almaya neden olmaktadır. Kilo alımının yanında uzun açlık süresi sebebiyle de kas kaybı da yaşanmaktadır. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirebilmek için besin tüketimine dikkat edilmelidir. Dengeli beslenmeye önem verilmeli, hazmı kolay, mide asidini artırmayacak besinler tüketilmeli, kafeinli içecekler, fazla yağlı, tuzlu, baharatlı besinler tüketilmemeli. İftarda yemekler iyice çiğnenmeli ve yavaş yavaş yenmeli. Çorba içildikten sonra 5-10 dakika yemeğe ara verilmeli. Yemeklerin pişirme yöntemine dikkat edilmeli kızartma yerine, ızgara, fırında, haşlama gibi pişirme yöntemleri kullanılmalıdır ki mide bağırsak problemleri yaşanmasın” dedi.

"Sahura mutlaka kalkın"

Sahura mutlaka kalkılması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz “Mutlaka sahura kalkılmalı ve en az bir ara öğün yapılmalı. 'Aç kalacağım' korkusuyla yağlı yemekler sahurda tercih edilmemelidir. Hem tok tutması hem de yaşanılabilecek rahatsızlıkları önlemesi nedeniyle sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi protein kaynaklarının tüketimi erken saatlerde açlık hissinin önüne geçer. Tercihe göre, sahur menüsüne meyve ilave edilebilir. Sahurda salataya ağırlık verilmesi erken tokluk hissine ve kısa sürede acıkmaya neden olmaktadır. Her gün tüketilen meyve ve sebzeler, direncinizi arttıracak ve kabızlık gibi bazı sağlık problemlerini önleyecektir. Vücuda uzun süre besin alınmaması metabolizmanın savunmaya geçmesine neden olur. Ramazan ayında tüketilen öğün sayısının artırılması ve yürüyüşler sayesinde metabolizma hızı düzene girecektir. Ramazan haricinde olduğu gibi yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edildiğinde kilo almak yerine kilo kaybı veya kilo kontrolü sağlanacaktır. Ara öğün yapmadan sahur yapmadan tutulan oruçta vücudun ihtiyacı karşılanamamış olmakla beraber kas kaybı ve vücut yağı artışı olacaktır. Diabet, hipertansiyon gibi hastalıklara sahip bireyler doktor kontrolünde oruç tutmalıdır. İftar ve sahur vakti arasında yeterli su tüketimine dikkat edilmeli, 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Çay, kahve gibi kafeinli içecekler vücuttan su atılımına sebep olacağından fazla miktarlarda tüketilmemeli veya su yerine tüketilmemelidir. Yetersiz su tüketimi sıvı elektrolit kaybına neden olmakla beraber baş ağrısı, baş dönmesi, kan basıncı düşmesi gibi sorunların yaşanmasına sebep olur. Gün boyu hareketten kaçınmak veya iftardan sonra yatmak, alınan enerji ve harcanan enerji arasındaki dengesizlik nedeniyle kilo alımına neden olmaktadır. Covid 19 nedeniyle dışarıya çıkılmayan bugünlerde dengeli beslenmenin yanında iftardan en az bir saat sonra evde düzenli egzersiz programları uygulamaya dikkat ederek hem kilomuzu kontrol altında tutup hem de vücut sağlığımızı koruyabiliriz” ifadelerini kullandı.