Sağlıkta kalite değerlendirmesinde üniversite hastaneleri arasında Türkiye birincisi oldular

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılan Kalite değerlendirmesinden 98,16 puan alarak Türkiye'deki üniversite hastaneleri içinde birinci, bütün hastaneler içinde en yüksek üçüncü puanı elde etti. KTÜ Farabi Hastanesi böylece 2019 yılında yapılan değerlendirmede 82,5 olan puanını salgın nedeniyle oluşan zor şartlara rağmen 98,16'ya çıkararak üniversite hastaneleri içerisinde en üst seviye kalite düzeyine ulaşmış oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, hedeflerinin en prestijli akreditasyon olan Joint Commission International (JCI) akreditasyonunu almak olduğunu belirterek, “İki yılı aşkın süredir hastanemizin kalite anlayışını, standardını yükseltmek için bütün birimlerimizle yoğun uğraş verdik. Bu uğraş salgın sürecine rağmen kesintisiz devam etti. Üniversite hastaneleri birçok bileşeni olan büyük kurumlardır. Bu kadar büyük bir kurum olarak böyle yüksek bir puanı almamız çok önemlidir. KTÜ Farabi Hastanesi'nin yüksek standartta olması hem bölge illerimizdeki hastalarımız hem de son dönemde çok aktif hale geldiğimiz sağlık turizmi kapsamında yurtdışı hastalarımız için önemli hale geldi. Bu başarıyı elde etmemizde tüm personelimizin ve kalite birimimizin çok büyük gayreti ve alın teri var. Gösterilmiş olan bu özveri ve gayretin “Sağlıkta Kalite Standartları”nda üst düzey olarak tescillenmesi hepimizi çok mutlu etti. Biz, sağlık turizmi alanında büyük hedefleri olan bir hastaneyiz. Birçok ülkeden sağlık turizmi hastasını hastanemizde ağırlamaktayız. Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen sağlık turizmi hasta sayımızı arttırmak için en prestijli akreditasyon olan Joint Commission International (JCI) akreditasyonunu almak yeni hedefimiz. Bu çok prestijli uluslararası akreditasyonu aldığımızda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan da önemli sayıda sağlık turizmi hastasını ağırlayacağımıza inanıyorum” dedi.