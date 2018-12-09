Şahin: "Takımı layık olduğu yere getireceğiz"

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da moraller yerinde. Bordo-mavililerin futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, rakip karşısında iyi oyunla beraber hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Şahin, yönetim olarak hem içeride hemde dışarıda her zaman takımla beraber olduklarını belirterek, "Atiker Konyaspor karşısında iyi bir oyunla hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz ilk yarıda kapalı oynadı ancak ikinci yarıda ortaya çıkan altın ayaklar maçı çözdü ve hak ettiğimiz bir 3 puan elde ettik. Doğruları yaparak ilerlemeye devam edeceğiz ve takımı layık olduğu yere getireceğiz" dedi.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, haftaya oynayacakları Beşiktaş deplasmanının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Takımımız son 3 maçta ortaya koyduğu performansı, inanıyorum orada da gösterecekler ve 3 puanla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.