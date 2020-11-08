Sahiplerini bekleyen kayıp eşyalar 1 yıl içinde alınmazsa satılacak

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Zabıta Karakolu'na teslim edilen unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Pandemi dolayısıyla kayıp eşyaları pek soran olmazken 1 yıl içinde alınmayan eşyalar açık artırmayla satılarak geliri belediyeye teslim edilecek.

Genellikle alış veriş merkezleri, dolmuş, otobüs, tuvalet, şadırvan gibi yerlerde unutulan eşyalara daha sık rastlanırken, eşyalar arasında nüfus cüzdanı çoğunlukta olduğu belirtildi.

Unutulan eşyalar arasında cüzdan, kredi kartı, ehliyet, anahtarlar, cep telefonu gibi eşyalar yer alırken tapu senedinin de bulunması dikkat çekti. Unutulan eşyaların bir çoğu pandemi dolayısıyla pek sorulmadığı belirtilirken, erkeklerin daha çok nüfus cüzdanını, kadınların ise çantalarını unuttuğu öğrenildi.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Karakolu'na teslim edilen tüm eşyalar kayıt altına alınarak sahiplerine teslim edilmek üzere tutulurken kayıp eşyalar Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda 1 yıl içinde alınmaması durumunda açık artırma suretiyle satılacak. Açık artırma ile satılacak olan eşyalardan elde edilen geliri ise Gelir Müdürlüğüne teslim edilecek.