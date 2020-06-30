Sahte ve kaçak alkol üreten yabancı uyruklu şahıslar yakalandı

Trabzon'da sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan yabancı uyruklar şahıslar yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan yabancı uyruklu şahısların bilgisine ulaştı. Şahısların ikametine operasyon düzenleyen KOM Şube ekipleri, Z.G. ve G.B. isimli şahısları kaçak içki üretiminde kullandıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Yapılan operasyonda 22 adet 5 litrelik (110 litre) etil alkol, 3 kutu anason, 240 adet şeffaf boş cam şişe, 910 adet sahte 100 cc ibareli TAPDK bandrollü, 630 adet üzerinde çeşitli ibareler bulunan cam şişe kapağı, 3 bin 550 adet sahte votka yapımında kullanılan üzerinde bratskaia ibaresi bulunan yapışkanlı etiket, 2 adet maşrapa, 4 adet huni, 2 adet şırınga, 4 litre yapma viski, 2 adet marka votka, 2 adet marka viski, 1 adet 2,5 litrelik pet şişe içerisinde votka olduğu değerlendirilen alkollü içki, 310 adet bir markaya ait kırmızı renkli yapışkanlı etiket ele geçirildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.