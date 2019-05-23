Şairler, yazarlar ve gazeteciler iftar yemeğinde buluştu

Ortahisar ilçesinde bir restoranda İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Ticari ataşesi Mohammad Yazdan Panah'ın da katıldığı iftar yemeğinde konuşan Trabzon Yazarlar Derneği ile Trabzon Anadolu Basın Yayın Birliği Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mustafa Durmuş, iftar sofrasında bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi bütünleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Durmuş “Bu geleneğimiz bizim 3'ncü yılımız. Bu tabloyu görünce büyük bir mutluluk duyuyorum. Trabzon yazarlar olarak Türkiye'nin yazar kuruluşları arasında girmeyi başardık. Bu da bizi son derece gurur veriyor. Yaklaşık 5 yıldır yaptığımız yoğun çalışmalar ve etkinliklerle ürettiklerimizi topluma gösterme gayreti içinde olduk. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da Trabzon Günleri etkinliklerine katıldık. Eğer bizler düşüncelerimizi ve araştırmalarımızı kaleme döküyorsak ne mutlu bizlere. Çok kısa bir zamanda Trabzonlu yazarların bir yayınevine kavuşacağı müjdesini burada veriyorum” dedi.

İran ve Türkiye'nin iki kadim uygarlık ve medeniyet ülkeleri olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Ticari Ataşesi Mohammad Yazdan Panah ise “ İki ülke arasında Trabzon'un çok önemli bir yeri var. Çünkü ipek yolunun başlangıç noktasındayız. Tarih boyunca İran kervanları, tırları var. Bu tarihi yolda hep gidip gelmişlerdir. Bizde İran medeniyetinin bir temsilcisi olarak, Trabzon'un kültürel insanları ve yazarlarının arasında olmaktan gurur duyuyoruz ve seviniyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şairler şiirlerini okurken, Karadeniz'in önemli sanatçılarından Erkan Ocaklı'nın kızı Büşra Ocaklı babasının iki türküsünü okuması salonda duygu dolu anların yaşamasına neden oldu.