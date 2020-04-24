Şalpazarında heyelan

Trabzon'un Şalpazarı ilçe merkezinde dün akşam meydana gelen heyelanda ölen ya da yaralanan olmazken, bir iş yeri ile bir araç zarar gördü.

İlçe merkezi Üzümözü Mahalle yolunda meydana gelen heyelan vatandaşları korkuttu. Sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Refik Kurukız ve İlçe Emniyet Amiri Soner Dinler heyelan bölgesine gelerek incelemelerde bulundular. Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü yolunda ulaşım tek şeritten verilirken, Üzümözü yolu ise ulaşıma kapatıldı.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız heyelan bölgesinde yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Kaymakamımızla birlikte incelemelerimizi yaptık. Gerekli tüm tedbirler alındı. Üzümözü yolu ulaşıma kapatıldı. Heyelanı AFAD İl Müdürlüğü'ne bildirdik” dedi.

Öte yandan Şalpazarı-Üzümözü yolunda akşam saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından yeni ve büyük bir heyelan daha meydana geldi. Dev kaya kütlesi Şalpazarı-Beşikdüzü yolunun kenarına düşerek parçalanırken kaya parçaları yola sıçradı.