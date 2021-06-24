Samet Zili: “Paris Hilton ile işbirliği yapıyoruz”

Kuaför Samet Zili, Amerikalı dünyaca ünlü oyuncu, manken ve moda tasarımcısı Paris Hilton'dan teklif aldığını ve ABD'de şube açacağını instagram hesabından duyurdu.

Bu başarısı ile Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada en çok konuşulan Türk kuaför olma yolunda hızla ilerleyen Zili, Paris Hilton teklifi sonrası işlerinde büyük yoğunluk yaşamaya başladığını söyledi. ”İşinizi sevdiğiniz zaman yoğunluk aşka dönüşüyor” diyen Samet Zili, bu yazın saç trendleri hakkında da bilgi vermeyi ihmal etmedi.

Kahve tonlarındaki Balyaj'ın bu yaz en trend saç işlemler arasına girdiğini belirten Zili “Son zamanlarda oldukça popüler olan bu renk çeşitli etkinliklerde de görüldü. 2021 yılında popülerliğinin daha çok artması beklenen bu saç stili ile birlikte kadınlar düz veya dalgalı saç stilinde arka tarafa doğru uzanan bağlanmış bir saç modelini uygulayacak. Saçların daha güzel görünmesini sağlayacak olan bir diğer saç stili de saçlar için kullanılacak olan çeşitli aksesuarlar olacak. Her saç modeline uygun olarak yer alacak olan aksesuarlar, kadınların saçını daha estetik gösterecek. Özellikle özel anlar için tercih edilecek olan bol aksesuarlı saç stili, yeni yıl ile birlikte kadınların ilgi alanı olabilir” dedi.