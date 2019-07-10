Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon'da buluştu

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin divan başkanları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi.

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğindeki toplantıya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri birlikte Kurucu Üye Nizamettin Algan, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer, kurul başkanları, Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Yüksel Akdoğan ve Fenerbahçe Divan Kurulu Sekreteri Suavi Eman katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, son iki yıldır sportmence ve spor ahlak kurallarına uygun davranan kulüp başkanlarının futbolu daha da izlenilebilir bir noktaya doğru taşımaya başladığını belirterek, “Böylesine anlamlı bir toplantıya Trabzon'da ev sahipliği yapmaktan son derece gurur duyuyoruz. Türk futbolu yıllarca büyük kulüplerin arasında olmayan ama olduğu var sayılan ve olmuş gibi gösterilen sıkıntılardan beslendi. Son yıllarda özellikle son iki yıldır çok farklı bir görüntü var. Sportmence ve spor ahlak kurallarına uygun davranan kulüp başkanları futbolu daha da izlenilebilir bir noktaya doğru taşımaya başladı. Tam da bu süreç içerisinde siz sayın divan başkanlarının böyle bir birliktelik oluşturması son derece anlamlı. Divanlar kulüplerin en yüksek noktası. Divan kurullarındaki insanların tecrübelerinden faydalanmak bizim en önemli önceliğimiz. Ben inanıyorum ki sağduyu sahibi, birikimli ve tecrübeli insanlar kulüplerin yönetimlerine de doğru rotada yön vereceklerdir. Bir kez daha geldiğiniz için çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Divan Başkanı Ali Sürmen de yaptığı konuşmada, futboldaki sorunlara ilişkin çözüm yöntemlerinde paylarına ne düşüyorsa bunu yapabilmek adına bir araya geldiklerini dile getirerek, “Bu toplantı nedeniyle bir arada olmaktan, sizleri burada görmekten çok mutlu olduk. Futbolumuzdaki sorunlara ilişkin çözüm yöntemlerinde bizim payımıza ne düşüyorsa yapabilmek adına bir araya geldik. Umuyorum ki ilerleyen toplantılarda sadece şampiyon kulüplerin değil diğer kulüplerimizin divan başkanlarının da katıldığı toplantılarda bir araya geliriz” şeklinde konuştu.

Nizamettin Algan: “Tribünlerin ve kamuoyunun tesiriyle futbolda anarşi diye bir şey doğdu”

Kurucu Üye Nizamettin Algan da, yıllar önce yapılan bu toplantıların tekrar yapılmasının çok faydalı olduğunu vurgulayarak, “Futbolda özlediğimiz şey dostluk ve arkadaşlıktır; rekabeti saha içerisinde bırakabilmektir. Tribünlerin ve kamuoyunun tesiriyle futbolda anarşi diye bir şey doğdu. Senelerce Türkiye'de futbol oynandı, taraftarların hepsi bir aradaydı. İnanıyorum ki kulüpler arasındaki bu samimiyet kuruldukça, bu dostluk pekiştirildikçe futbolumuz daha da güzelleşecektir. Bizler eski yıllardaki kulüp yöneticileri hep birbirimizin arkadaşıydık ancak bunu camialara yayamadık. Umarım bundan sonraki süreçte kulüplerin yöneticileri, divan kurulları arasındaki samimiyet camialara da yansıyarak dostluk ortamı oluşur” diye konuştu.

Özkan Sümer: “Enerjiyi iyi yönetmek gerekiyor”

İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer ise yaptığı konuşmada, büyük camiaların yalnızca kendi camialarına karşı sorumlu olmadığını kaydederek, “Divanların işlemi doğrultusunda ben üç tanımlama yapıyorum. Uyarıcı, önerici ve birleştirici. Bu birleştiricilik kavramı çok özel bir önem taşıyor. Büyük kulüpler yalnızca kendi camialarına karşı sorumlu değildir. Büyük kulüpler, ülkeye karşı da sorumludur. Bu sorumluluk önde olmak, öncü olmak, örnek olmak ve yol gösterici olmaktan geçer. Bugün burada büyük kulüplerin divanları bir araya geldi. Çok büyük bir enerji oluştu. Bu enerjiyi iyi yönetmek gerekiyor. Umarım birleştiricilik konusunda da bu enerjiyi iyi kullanırız” ifadelerini kullandı.

Vefa Küçük: “Trabzonspor'u ve Trabzonluları kişisel olarak çok severim ve sevmeye de devam edeceğim”

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yaptığı konuşmada, başta Trabzonspor ve Fenerbahçe camiaları olmak üzere tüm kulüplerin dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde müsabakaları sürdürmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Daha önce Fenerbahçe ikinci başkanıyken müsabaka oynamak üzere Trabzon'a gelmiştim. Bugün ilk defa divan başkanı olarak Trabzonspor'u ziyaret ediyorum. Kulüplerimizi temsil eden başkanlara destek olmak anlamında, kardeşliği ve dostluğu pekiştirmek adına, ülkemizin ve Türk sporunun ihtiyacı olan fair-play ruhunu yaymak adına bu çalışmaları genişletmemizde fayda var. Trabzonspor'u ve Trabzonluları kişisel olarak çok severim ve sevmeye de devam edeceğim. Başta Trabzonspor ve Fenerbahçe camiaları olmak üzere tüm kulüpler dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde müsabakaları sürdürmesi gerekir. Bu toplantıların kulüpler arasındaki dostluğun gelişmesi ve zaman zaman kopukluğa uğrayan ilişkilerin de yeniden düzenlenmesi adına büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Umarım bu toplantılar ülkemizdeki herkese örnek olur.”

Tevfik Yamantürk: “Kavga ederek de ne marka değerimizi ne de gelirlerimizi arttırabiliriz”

“Bu güzel daveti için Trabzonspor Kulübü'ne ve divan başkanına çok teşekkür ediyorum” diyen Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de, sözlerine şu ifadeleri kullandı:

“Bugün baktığınızda birbirine atom bombası atan ülkeler bile birbiriyle barışabiliyor ama bizler, aynı dili konuşan ve aynı kültürün birer parçaları olan Türk milletinin unsurları olarak birbirimizle geçinemiyoruz. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Kulüpler bu durumdan ancak marka değerimizi ve gelirlerimizi arttırarak kurtulabiliriz. Kavga ederek de ne marka değerimizi ne de gelirlerimizi arttırabiliriz. Burada evime gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum.”

İdris Sevinç: “Hoşgörü ve özverinin ön planda tutulması gerekiyor”

Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç ise, spor camiasında da her şeyden önce hoşgörü ve özverinin ön planda tutulması gerektiğine inandıklarını belirterek, “Bunu bizler divan kurulları olarak belirli bir süredir getiriyoruz. Bunun muhakkak yansıması olacaktır. Umuyorum ki öncelikle kulüp başkanlarımıza yansıyarak sonrasında silsile halinde devam eder” dedi.

Toplantının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Başkanı Ali Sürmen tarafından divan başkanlarına çeşitli hediyeler verildi. Toplantı sonrasında divan başkanları Maçka'da bulunan Sümela Manastırı'nı gezdi ve birlikte öğle yemeği yediler.