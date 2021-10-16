Samsun'daki otobüs kazasının acısı Trabzon'a düştü

Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkiinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin Trabzon'un Şalpazarı ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİB Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye uçtu. 14 kişinin yaralandığı kazada hurdaya dönen otobüste bulunan Sevilay Aksoy (45) olay yerinde, Zekiye Özdemir (46) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 2 yolcunun Trabzon'un Şalpazarı ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk annesi Zekiye Özdemir ilçedeki Sayvançatak mahallesinde, evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Aksoy ise Sugören mahallesinde yarın kılınacak cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlanacak.