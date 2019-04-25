‘Sanat İçin Beş Çok Geç' Projesi büyüledi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Trabzon Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Sanat İçin Beş Çok Geç' projesi kapsamında okul performansları sunum programı düzenlendi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda proje kapsamında eğitim alan öğrenciler, müzik öğretmenleri eşliğinde gösterilerini sundu. Velilerine unutulmaz bir gece yaşatan öğrenciler, gösteriler sonunda alkışlarla sahneden uğurlandı.

Sanatın bireyin gelişimine çok büyük bir katkı sağladığına dikkat çeken DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Sanat, çocuğun özgür düşünmesine katkıda bulunur. Ortak davranış bilincini geliştirir. Okul başarılarının artmasını sağlar. Sanat eğitimi alan çocukların stresle başa çıkma becerileri gelişir. Projenin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çok yönlü, iyi eğitim almış, ülkemize ve milletimizi katkı sağlayacak bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu görmüş olmaktan dolayı son derece mutluyum” diye konuştu.

Çocukların gelişimine ülke olarak çok büyük önem verdiklerini dile getiren Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse de, erken dönemde verilecek sanat eğitimin çocuklara psikolojik bir destek olmasının yanı sıra zeka gelişimine de büyük katkı sağladığını söyledi. Köse, “Çocuklarımızın üzerinde durulduğunda neleri başarabileceğini gördük. ‘Sanat İçin Beş Çok Geç' Projesi ile öğrencilerimizin motor becerilerinin gelişiminin yanında sosyal yeteneklerinin ve olumlu benlik gelişimlerinin sağlanması ve etkinliklere katılarak hareket etmekten zevk almalarına, eğlenme ve başarma ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan sağlandık. Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra, müzik ve ritm duygusuyla kazanacakları koordinasyon ile grup çalışmaları içerisinde kendilerini ifade edebildikleri topluluklar oluşturmayı başardıklarını gördük. Öğrencilerimizin sosyal yönlerini ve güven duygularını ön plana çıkararak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştık. Bu vesileyle ben öğretmen ve öğrencilerime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan ‘Sanat İçin Beş Çok Geç' projesi kapsamında ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin ilgi alanlarının erken belirlenmesi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri yapıldı. Ortaokulda resim ve müzik eğitiminde branş öğretmeniyle karşılaşan çocukların ilgi alanlarının belirlemesi noktasında geç kalındığından hareketle hazırlanan proje kapsamında Ortahisar İlçe Milli Eğitim bünyesince belirlenen pilot ilkokullarda 'Sanat İçin Beş Çok Geç' projesiyle müzik ve resim derslerine branş öğretmenleri girdi ve haftada iki saat çocukların bir fiil sanat eğitimi almaları sağlandı.