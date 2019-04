Sanatsal kariyeri konuştular

Söyleşi, Avrasya Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Şahin ile Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdüresi Elvan Saliha Karahasan tarafından gerçekleştirildi. Söyleşiye üniversite öğrencileri katılım sağladı. Söyleşide konuşan Avrasya Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Şahin “İlimizde yer alan bu güzel kütüphane, şimdilik ülkemizdeki 8 kütüphaneden biridir. Üç katlı tarihi konaktan oluşan kütüphanemiz Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile donatılmış harika bir müze kütüphanesidir. Karadeniz Bölgesine dair şair ve yazarların eserlerinin yanı sıra onların kişisel eşyalarının da yer aldığı bu eşsiz kütüphanede bugün güzel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Sanat yeryüzündeki varlığımız kadar eskidir. İnsanlık, sanatın tiyatro sürecini ilk defa sözlü ve yazılı iletişimin gelişmediği on binlerce yıl öncesinde kullanmaya başladı. Eski insanlar iletişimlerini tiyatrodaki gibi hareketlerle görselleştirerek sağlarlardı. Daha sonraları bu hareket görsellerini duvarlara, tabletlere ve heykellerin üzerine resimleştirdiler. Böylece sanat, binlerce yıl içinde temaları gelecek nesillere aktarmada daimi ve önemli bir rol oynadı. Bu sürede farklı isimlerle farklı şekillerde insanlık üzerinde yeni kazanımlara yol açtı. Bu kadar faydalı bir olgunun kariyer niteliği taşıması da bir farkındalık oluşması ile mümkündür. İlimizde yılda ortalama 80 bin kadar seyirci tiyatro izlerken şehrimizdeki sinema seyircisi sayısı tiyatro seyircisinin yaklaşık on katı kadardır. Yani son yıllarda her birey yıl içinde en az bir kez sinemaya giderken bu sayı tiyatroda on kişide bir kişi olarak TÜİK istatistik verilerine yansımıştır. Bu durumu tersine çevirmemiz sanatı kariyer açısından ele almamızla da mümkündür” dedi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdüresi Elvan Saliha Karahasan ise üniversite öğrencilerine sanatta kariyer süreçlerinden bahsederek öğrencilerin sanata ve sanattaki kariyer konuları üzerine sorularını cevaplayarak söyleşiyi sonlandırdı.