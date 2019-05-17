Sanayi esnafının Başkan Zorluoğlu'na ziyaretinde sanayinin taşınması gündeme geldi

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinden önceki son Trabzon ziyaretinde gündeme gelen sanayi sitelerinin Değirmendere havzasından kaldırılması yönündeki talimatını konuştuklarını söyledi.

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Tabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleriyle sanayi esnafının sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Murat Zorluoğlu, ziyartten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sanayi esnafının sorunlarını bildiklerini ve bu sorunları hep birlikte çözüme kavuşturacaklarını vurgulayarak yeni sanayi sitesi çalışmaları için de gereken tüm desteği verecekleri belirtti.

Pehlivan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Başkan Zorluoğlu'nun yeni sanayi sitesiyle alakalı olarak fikir alış-verişinde bulunduklarını belirterek, "Sayın Zorluoğlu, kooperatif olarak yürüttüğümüz yeni sanayi sitesiyle ilgili olarak son çalışmalarımızı yapmamızı istedi. Sanayinin taşınmasıyla ilgili olarak bizimle beraber olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hem seçimden önce hemde seçimden sonra sanayi sitelerini Değirmendere'den taşıyın talimatı verdiğini hatırlattı. Bu gelişmeler bizi umutlandırıyor" dedi.