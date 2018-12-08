Savaştan kaçtı, kazaya kurban gitti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yenicuma Mahallesi'nde dün akşam seyir halinde olan Ahmet D. yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobilin çarptığı 2 kişi yaralanırken, yaralılardan Afganistan uyruklu 8 yaşındaki Amirhdssein Jafari kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

8 ay önce Afganistan'dan Trabzon'a geldikleri belirlenen Jafari ailesinin 5 çocuğundan biri olan Amirhdssein'in okuldan çıkıp eve giderken kazanın meydana geldiği öğrenilirken, inşaat işçisi olan baba Ahmet Javid ile anne Nadia Jafari'nin oğullarına araba çarptığını büyük kızlarından öğrendikleri ve hastaneye gittiklerinde oğullarının cansız bedeni ile karşılaştıkları öğrenildi. 8 yaşındaki Amirhdssein Jafari bugün Gülbahar Hatun Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uğurlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan kaza sonrası araç sürücüsü Ahmet D.'nin yaya olarak polis karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi.