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Savunma sanayinde kariyer yapmak isteyen öğrencilere var olan fırsatları anlattı

Trabzon’da “Yetenek Her Yerde” teması ile düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’nın (DOKKAF’20), altın sponsorları arasında yer alan TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.

Trabzon'da “Yetenek Her Yerde” teması ile düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (DOKKAF'20), altın sponsorları arasında yer alan TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş., bu organizasyonda stant açarak binlerce öğrenci ve mezunların kariyer planlamasına yardımcı oldu. Katılımcılar organizasyon boyunca hem savunma sanayi alanında hem de TİSAŞ ürünleri, hakkında bilgi sahibi oldu.


Organizasyonda katılımcılar ile birlikte bir söyleşi gerçekleştiren TİSAŞ Yönetim Temsilcisi Murat Alemdaroğlu, savunma sanayinin ülkemiz için önemini ve bu alanda kariyer planlaması yapan öğrenciler için var olan fırsatların neler olduğunu anlattı. Savunma sanayinin ülkemizde hızlı bir değişim geçirdiğini ve bunun neticesinde gençlerin de bu yönde bir eğilimi olduğunu belirten Alemdaroğlu, sahip oldukları Ar-Ge Merkezi sayesinde bu hızlı değişime ayak uydurduklarını kaydetti. Alemdaroğlu, Ar-Ge Merkezleri bünyesinde ağırlıklı olarak lisans ve yüksek lisans mezunu öğrencilere yer verildiğini ve bölgemizde sanayi-üniversite işbirliğinin en iyi örneklerinden birisi olduklarını sözlerine ekledi.

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