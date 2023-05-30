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Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile yanlışlıkla kendini vuran şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde geçtiğimiz 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini silah atarak kutlamak isterken tutukluk yapan tabancası ile yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybeden şahıs bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde geçtiğimiz 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini silah atarak kutlamak isterken tutukluk yapan tabancası ile yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybeden şahıs bugün son yolculuğuna uğurlandı.


İlçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu'nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hendemoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hendemoğlu bugün öğle namazına müteakip Yeniay mahallesi Baştımar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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