Şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştular

İftar programına Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu'nun yanı sıra, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Gürmen İlhanoğlu, Garnizon Komutan Vekili Ahmet Burak Yürüten, Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, il protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Vali Ustaoğlu, “Şahadet mertebesine erişen tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak, acılarını paylaşarak çare üretmek, bizlerin üzerine düşen milli görevin ötesinde büyük bir onur ve vefa borcudur. Ülkemizin her köşesinde vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için kahramanca mücadele eden askerlerimize ve polisimize Allahtan kolaylıklar diliyorum. Başta buradaki ailelerimizin evlatları olmak üzere bu mücadelede şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Daha sonra Vali Ustaoğlu ve eşi şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.