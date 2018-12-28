İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit annesinin imdadına Maçka Belediye Başkanı Koçhan yetişti

Trabzon’un Maçka ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Maçka Belediyesi ekipleri kar nedeniyle zor durumda kalan hastaların da yardımına koşuyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Maçka Belediyesi ekipleri kar nedeniyle zor durumda kalan hastaların da yardımına koşuyor.


Son olarak Maçka'ya bağlı Bakılı Mahallesinde şehit jandarma er Hasan Yiğit'in annesi Fatma Yiğit evinde rahatsızlandı. Kar yağışı nedeniyle mahalleye ambulans ulaşamazken, Belediye Başkanı Koray Koçhan, kendi makam aracını göndererek 80 yaşındaki şehit annesi Fatma Yiğit'in ambulansa ulaşmasını sağladı. Maçka Belediyesi personelinin evine zor ulaştığı Fatma Yiğit'i sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Hastaneye kaldırılan Fatma Yiğit, yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversite Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Belediye Başkanı Koçhan, "Bakımlı mahallemizden şehidimizin Hasan Yiğit'inin annesi Fatma teyzemizin evinde rahatsızlaştığı ambulansın mahalleye ulaşamadığı haberi geldi. Belediye araçlarımızın diğer mahallelerde çalışma yaptığını öğrendim. Hemen kendi makam aracımızı ve personelimiz göndererek Fatma teyzemizin ambulansa ulaşmasını sağladık. Çok şükür Fatma teyzemizin sağlık durumu iyi. Şu anda yaptığımız çalışmalar ile kapalı yolumuz kalmadı. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın mağdur olmamasıdır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.