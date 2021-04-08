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Şehit Türk Yıldızları pilotu son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da dün Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, memleketi Trabzon’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da dün Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, memleketi Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Bulak Mahallesi'nde bulunan Bilal-i Habeşi Camii'nde kılınan cenaze namazına Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehit pilotun ailesi, askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, törenin ardından mahallede bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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