Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın ablasından Başkan Zorluoğlu'na teşekkür

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın ailesi hatıralarını yaşatmak için evlerinin yanına bir müze yaptı.

Şehidin Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Taşocağı mahallesindeki baba ocağında hatırasını yaşatmak isteyen Baştan ailesi kıyafetlerinin, özel eşyalarının, ayakkabılarının ve askeri malzemelerini bir araya toplayarak müzede yer alırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun girişimleriyle Samsun'daki bir heykeltıraşa şehit Bahattin Baştan'ın balmumu heykeli yaptırıldı.

Şehit Baştan'ın ablası Şükran Baştan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na desteğinden dolayı teşekkür ederek “Bizim talebimiz ve isteğimiz üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkanımız Murat Zorluoğlu bizi kırmayıp şehidimizin balmumu heykelini yaptırıp, ailesi olarak anılarını saklamak için yaptırdığımız müzeye hediye ettiler. Ailem ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Devletimiz şehit ve şehit ailelerine son derece hassas, ilgili davranıp yanımızda her konuda yer almıştır. Hiç kimse yalan yanlış bilgi verip de şehitlerimiz üzerinden devleti karalamaya çalışmasın” diye konuştu.