Şekerbank'ta yangın paniği

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kunduracılar caddesinde bulunan bir banka şubesinden çıkan duman çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kunduracılar caddesi Şekerbank Şubesi'nde bankanın hizmet verdiği bir saatte her yanı bir anda duman kapladı. Duman nedeniyle bankada panik yaşanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Bankaya gelen itfaiye ekipleri caddeye girmekte zorlanırken, trafik polislerinin de yardımı ile itfaiye araçları caddeye girerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede dumanın elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeniyle ortaya çıktığı belirlenirken, bankada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Trabzon'un en işlek caddelerinden biri olan Kunduracılar caddesinde yaşanan yangın sırasında vatandaşlar yaşananları meraklı gözlerle izledi.