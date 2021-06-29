Trabzon'un Of ilçesinde şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinin Saraçlı mahallesinde çay toplayan arkadaşlarını ziyaret eden Afganlı Rahimi Zıauddın (24), daha sonra çevrede yürümek istedi. Mahalledeki şelalenin üst tarafında gezinti yaparken dengesini kaybeden Afganlı Zıauddın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Zıauddın'nin düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afganlı gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Afganlı gencin cenazesi sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.