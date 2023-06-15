Selden etkilenen yaşlı çift yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Trabzon'un Maçka ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sele evde yakalanan yaşlı çift o anları anlattı. Merdivene çıkarak sel sularından kurtulan yaşlı çift, komşularının yardımıyla kurtuldu.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yazılıtaş mevkiinde gece saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetler yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Sabah namazını kıldıktan sonra sel nedeniyle çıkan sesleri duyan Mehmet ve Halise Pervan çifti, dışarı çıktığında evlerinin etrafında sel sularının aktığını fark etti. Merdivene çıkarak sel sularına kapılmaktan kurtulan yaşlı çift, komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

"Sabah namazını kıldık, sesleri duyunca selin geldiğini anladık"

Yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan memleketi Trabzon'a gelen Pervan çifti o onları anlattı. Evinde ve bahçesinde maddi hasarın oluştuğunu belirten Mehmet Pervan, "Sabah namazını kıldık. Sesler gelmeye başladı. Seslerin peşine kapıya çıktım. Bir baktım taşlar geliyor. Eşim 'heyelan oluyor' dedi. Kaçtık evin dışına çıktık. Bahçemiz gitti. Evin içinde çamur var" dedi.

"Eşime canımızı kurtaralım dedim"

Büyük felaket atlattıklarını dile getiren Halise Pervan ise "Gece çok yağmur yağdı. Ben anlamıştım. Sabah kapıyı açtık. Sel iki taraftan da geliyordu. Eşime canımızı kurtaralım dedim. Merdivene çıktık. Telefon ile haber verdik. Arkadaşlar gelip bizi kurtardı. Çok perişan olduk. Büyük felaket atlattık. 1 ay önce gelmiş İstanbul'dan memleketimize gelmiştik. Bahçemizi yaptık. Ama perişan oldu. Devletimiz bize yardım etsin. Herşeyimiz gitti" şeklinde konuştu.

"Uyandığımızda fark ettik"

Yazılıtaş mevkiinde yaşayan Sadık Uzun ise "Sabah saatlerinde ezandan sonra namazı kıldım yağmur yağmaya başladı. Selin nasıl geldiğini görmedik. Uyandığımızda fark ettik. Komşumun evi ve bahçesi zarar gördü" ifadelerini kullandı.