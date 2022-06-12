Şemsetdin Hancı: "Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi için yapıyoruz"

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, tüm planları Şampiyonlar Lig'ne göre yaptıklarını belirterek, önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanmaya devam ederken, önümüzdeki sezonun çalışmaları ise hız kesmeden sürüyor. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi planları doğrultusunda güçlü ve alternatifli kadronun temellerini atmak için yoğun tempoda çalıştıklarını aktararak, gelecek sezon daha zorlu ve çekişmeli geçeceğini, rakiplerin karşılarında daha güçlü olmak için çaba göstereceklerini vurguladı. Hancı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk futbolunun geleceği için yürürlüğü koyduğu Bankalar Birliği anlaşmasıyla kulüplerin rahat bir nefes aldığını belirtti.

"Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u merak ediyor"

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, şampiyonluk kutlamalarını taraflı-tarafsız herkesin büyük bir beğeniyle takip ettiğini vurgulayarak, "Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u merak ediyor. En küçük bir olumsuzluğa meydan vermeden örnek kutlama organizasyonları gerçekleştirdik. Bütün dünya bizi takip etti. Ülkemizin tanıtımı adına önemli bir başarı elde ettik. Sorumluluğumuz daha da arttı. Trabzonspor yeniden şampiyon olsa da kutlamalara gelelim diyen birçok insanın güzel duygularıyla karşılaştık. Bu bizim için büyük bir onurdu“ ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sezon daha zorlu geçecek"

Şemsetdin Hancı, önümüzdeki sezonun daha da zorlu geçeceğini söyleyerek, "Rakiplerimiz daha güçlenerek karşımızda olacaklar. Kadrolarını buna göre şekillendirecekler. Biz çalışmalarımıza geçtiğimiz aylarda başladık. Daha iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Yöneticiler olarak sürekli zirvede, şampiyon olan bir Trabzonspor için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Bu sezon birlikte olmanın gücünü gösterdik. Önümüzdeki sezon birlik, beraberliğe ve kenetlenmeye daha çok ihtiyaç duyacağız" dedi.

"Tüm planlarımızı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için yapıyoruz"

Hancı, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin Trabzonspor markasına büyük bir katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları cümlelere yer verdi:

"Şampiyonluk kutlamaları sırasında dünyada ve Avrupa'da kulübümüze karşı büyük bir sempati oluştu. Yoğun bir taraftar topluluğuna sahibiz. Onlarında destekleriyle Avrupa'da güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir atmosfere sahip. Gelir açısından, oyuncuların kendilerini vitrine çıkarma adına önemli bir yer. Bütün zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi buranında hakkını camia olarak vereceğiz. Play-off aşamasında olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Futbol bu, olumsuzluk olsa da dünyanın sonu değil. Biz planlarımızı bu arenaya göre yapıyoruz.“

“Berat Albayrak ülke futboluna nefes aldırdı"

Hancı, Bankalar Birliği yapılandırmasının kulüplere rahat bir nefes aldırdığını hatırlatarak, "Trabzonspor olarak sürdürülebilir ekonomi politikamızdan taviz vermemiz söz konusu değil. Yapılan anlaşma şartlarını yerine getirme adına planlarımızı yapıyoruz. Bugün Türk futbolu nefes alıyorsa eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın katkılarını asla unutamayız. Ülke futbolu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması çok önemliydi. Ülke futbolunun geleceği için önemli bir adıma imza attı. Trabzonspor'a siyaset üstü bakış açısı, ailece Trabzonspor'u yaşıyor olmaları sadece bir futbolsever olduğunun göstergesi. Bizimle birlikte sevinçte ve acıda göz yaşlarını tutamayan, bordo-mavili renklere gönül vermiş önemli bir değerimiz" şeklinde konuştu.