Sera Gölü'nü çamur ve balçıktan temizlemek için çalışmalara başlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde 1950 yılında yaşanan büyük heyelanın Sera Deresi'nin önünü kapatması ile oluşan Sera Gölü içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizlemek için çalışmalara başlandı.

Daha önce bir çok kez balçık temizleme çalışması yapılan Sera Gölü'nü temizlemek için bu kez farklı bir yöntem uygulanırken, gölü temizlemede kullanılacak özel kepçe için gölün içerisindeki adadan karaya yol yapılıyor. Gölü balçıktan temizlemek için çalışmaların 1 yıl sürmesi planlanıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Sera Gölü 2010 yılında Tabiat Parkı ilan edilmişti. Sera Gölü kent merkezine yakınlığı açısından son dönemde yerli ve özellikle Arap turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilirken, göldeki dere sularının oluşturduğu kirlilik, yıllardır göl içerisinde biriken çamur ve balçık gölde kötü bir görüntü oluşturuyor.

Bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Trabzon Valiliği, Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi harekete geçerken, yapılan toplantılar sonrasında gölün temizlenmesi işlemine bugün başlanıldı. Göl içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizlemek için bu defa farklı bir yöntem uygulanırken, gölü temizlemede kullanılacak özel kepçe için gölün içerisindeki adadan karaya yol yapımına başlanıldı. Kepçe bu yol üzerinde çalışarak göldeki çamur ve balçığı temizleyecek, çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan yol da ortadan kaldırılacak.

Gölün diğer kısımlarında da araçların rahatça gidebileceği şekilde yollar yapılırken, yol çalışmalarının yaklaşık 1 ayı bulacağı kaydedildi. Yolların tamamlanmasının ardından DSİ'ye ait olan özel kepçe eşliğinde göldeki çamurların temizlenmesine başlanacağı öğrenilirken, bu çalışmaların bir yılı bulabileceği bildirildi.

Sera Gölü'ndeki tesis işletmecilerinden Hüseyin Gül, yapılan çalışmaların bölgedeki turistik işletmeleri olumsuz etkilediğini belirterek çalışmaların en kısa sürede bitirilmesini temenni ettiklerini söyledi. Gül "2 hafta içerisinde çalışmalar tamamlanırsa bize büyük katkısı olur. Eğer çalışmalar 1 yıl sürerse burada bütün tesisler, işletmeler bundan zarar görür. Kamyonların gelip gitmesini inşallah kazaya sebep olmaz" dedi.

"Büyük vakumlarla birlikte burayı boşaltmadan gölün rengi de düzelmez" diyen Gül "Burada nereden baksan 7-8 metre balçık var. Bu balçık temizlenmedikten sonra tam rengini alamaz Uzungöl gibi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan gölde 2015 yılında da temizleme çalışması yapılırken, bu çalışmalar yaklaşık 7-8 ay sürmüştü. Yeni yapılacak olan temizleme çalışmasıyla şu ana kadar en uzun temizleme çalışması olacağı öğrenildi.