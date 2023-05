Sertaç Güven: "Yabancı teknik direktör kararını mantıklı buluyorum"

Güven, Trabzonspor için üzerine düşeni yapmaktan hiçbir zaman geri adım atmayacağını da belirtti.

Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda şampiyon olan kadronun temellerini atan yönetimin içinde yer alan eski Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, geldikleri nokta itibarıyla büyük bir üzüntü duyduklarını belirtti. Futbolu ve maç izlemeyi çok sevdiği için sporun dışında kalmasının mümkün olmadığını belirten Güven, "BAL'dan, yurt dışındaki maçlara kadar takip ediyorum. Avrupa'da birçok maçı yerinden takip ediyorum. Türkiye'de çok sempati duyduğum kulüpler var. Onların maçlarını da yakın izleme fırsatı bulmaya çalışıyorum. ohbetlerimizin ana konusu her zaman Trabzonspor oluyor" dedi.

"Geldiğimiz nokta çok üzücü"

"Görevdeyken başarılı bir yönetim süreci geçirdiğimi düşünüyorum" diyen Güven, "Yönetim kurulu ile birlikte temellerini attığımız kadro şampiyon oldu. Planlayarak, emekleyerek taş üstüne taş koyarak şampiyonluk geldi. Bu sezona bakıldığında ise kulübün geldiği nokta çok üzücü. Ben isterdim ki şampiyon olan kadro da dağılmasın. Bunun çeşitli nedenleri olabilir ama ne olur ise olsun ufak tefek takviyelerle mevcut takımın en az bir yıl daha devam etmesini beklerdim. Bu anlamda Trabzonspor'un çok ciddi bir risk aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ertuğrul Doğan ve yönetimini gönülden destekliyorum"

Ertuğrul Doğan'ın kulübün dinamiklerini çok iyi bilen bir isim olduğunu belirten Sertaç Güven, "Başarılı olmak istediğiyle ilgili en ufak bir tereddüt yok. İnşallah başarılı olur. Kendisi ile aynı yönetimde bulundum, gönülden destekliyoruz ama tablonun da çok parlak olmadığı ortada. Rakiplerimiz iyi toparladı. Finansal anlamda çok ciddi atılımlar yapıyorlar ve kadrolarını güçlendirmişler. Trabzonspor'un da bahsi geçen ekonomik reformlarla birlikte kulübe ivme yakalaması gerekiyor. Verilen emeklerin herkes farkında bunların heba olmaması için ince eleyip sık dokuma yapmak gerekiyor. Önümüzdeki transfer dönemini kulüp adına hayati olarak görüyorum. Yine bir kabuk değişimi yaşanacağı görünüyor, buradan en az hasarla ayrılmak Trabzonspor adına sağlıklı olacaktır" diye konuştu.

"Çok para harcayarak şampiyonluk gelmez"

Güven, çok para harcayarak şampiyonluğun gelmediğini hem Spor Toto Süper Lig'de hem de 1. Lig'de gördüklerini vurguladı. Yönetim kurullarının uyumlu olmasına dikkat çeken Sertaç Güven, "Görevde bulunduğumuz dönem de uyumlu bir yönetim kurulu vardı. Herkes eş zamanlı bilgiye ulaşıyordu. Haftalık toplantılarımızı yapıyor ve birlikte hareket ediyorduk. Futbolcuların ödemelerinin zamanında yapılması çok önemli. Takım içerisinde bir denge söz konusuydu. Oyuncunun kafasının farklı yerlerde olmaması gerekir. Ücret dengesini çok önemli" şeklinde konuştu.

"Altyapıya dönüş zorunluluktan değil, tercih sebebi olması lazım"

Trabzonspor'un öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini belirten Sertaç Güven, "Yabancı transferlerde olabilir, yıldız oyuncu transferi de olabilir. Bunların kısıtlı kullanılması lazım. Altyapıya dönüş zorunluluktan değil de tercih sebebi olması lazım. Trabzon'da her mahallenin duvarında kale vardır. Gençler futbolla yatıp, kalkıyor. Trabzon bir futbolcu fabrikası ama üretim yapmakta zorlandığımız gün gibi ortada. Liglere baktığımız zaman 61 numaralı formayı giymeyen yok. Trabzonspor herkesin gelmek isteyeceği güvenli bir liman olması lazım. Trabzonspor'un her yıl dışarıya 1-2 oyuncuyu transfer edebilen bir kulüp olması gerekiyor. Kulüpler, enerji firması değil, en iyi yapacağı iş futbolcu üretmektir. Trabzonspor'un inanılmaz bir kapasitesi var. Bu adımlar atılmıyor ve günü kurtarma adına anlık başarılar kovalanıyor. Bu adımların kalıcı bir şekilde atılması lazım. Kısa dönemde herkes başarı bekliyor. Taraftarlarımıza 2-3 yıllık plan verildiğinde ve bununla ilgili somut adımlar atıldığında başarının adım adım geldiğinde herkesin destek olacağını düşünüyorum" dedi.

"Her türlü desteğe her zaman hazırım"

Görevde olmasa da Trabzonsporluluğun her zaman baki olduğunu belirten Güven, "Trabzonspor ile ilgili üzerimize düşeni yapmaktan hiç bir zaman geri adam atmayız. Daha öncesinde olduğu gibi her zaman kulübün yanında olmayı isterim. Her türlü desteğe her zaman hazırım" açıklamasında bulundu.

"Yabancı teknik adam kararını mantıklı buluyorum"

Bulundukları durum itibarıyla Trabzonspor'a yabancı bir teknik direktörün getirilmesini mantıklı bulduğunu belirten Sertaç Güven, "Nenad Bjelica hakkında yorum yapmak için erken ama yabancı bir teknik adamın takımın başına getirilmesini mantıklı bulduğumu söyleyebilirim. Türkiye'de çok kıymetli hocalarımız var. Takımın çoğu yabancı, yerli hocalar ise inanılmaz yüksek paralar istiyorlar. Türkiye'de o paraları isteyen hocalarımızdan yurt dışına giden yok. Futbolcumuz var ama bugün ödenen paralarla yurt dışına giden hocalarımız yok. O yüzden yerli hocaların aşırı maliyetli olduklarını düşünüyorum. Disiplinli, kondisyon ağırlıklı çalışma yapan ve genç futbolcu ağı olan yabancı hocanın Trabzonspor'a farklı bir kimlik kazandıracağı fikrindeyim. Umarım hocamızda böyle bir hocadır. Başkanımızın ve yönetimin doğru karar aldığını düşünüyorum" diye konuştu

"Futbolcuyla parayı en son konuşursunuz"

Trabzonspor'un 30 yaş üstü oyuncu almasının büyük bir risk olduğunu belirten Güven, "Yabancı transferinde alacağınız oyuncuyu para kazanarak göndermelisiniz. Oyuncu alıyoruz ama gönderemiyoruz. Aynı zamanda maliyetlerini ödediğimiz oyuncular oldu. Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen oyuncuların önemli bir katkı sağladıklarını görüyoruz. Sörloth ve Cornelius örnekleri var. 1 milyon 500 bin Euro sınırını aşmayan oyuncuların daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Futbolcuyla parayı en son konuşuyorsunuz. Başarılı olabileceği, hedefleri olan ve geleceği olan yönetimlerle birlikte çalışabileceği bir şehir bulmak istiyor" dedi.

Her Trabzonsporlunun yönetimi ve futbolcuları desteklemek gerektiğini vurgulayan Sertaç Güven, "Özellikle yönetici pozisyonunda bulunanların aklıselim olması taraftarıyım. 2-3 maçla bahar gelmeyeceği gibi 2-3 maçla da yıkıp dökme olmaması gerekiyor. Eleştiriyi dozunda ve yapıcı olarak yapmamız lazım. Yıllarca yıkıcı eleştirilerin bıraktığı tahribatları gördük. Eleştiriyi bir şeyler değişsin daha iyi hale gelmesi için yapmamız gerekir" şeklinde konuştu.