Servet değerinde kaçak elektronik sigara, sigara ve pipo tütünü ele geçirildi

Trabzon'da kaçak ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda C.S. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen kargo gönderilerinden servet değerinde kaçak ürün çıktı. Kargo gönderilerinden çıkan 4 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 58 paket 25 gramlık gümrük kaçağı pipo tütünü ve 4 bin 90 adet gümrük kaçağı elektronik sigaranın piyasa değerinin toplamda 1 milyon 100 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili C.S. gözaltına alınırken, olayla ilgli inceleme sürüyor.