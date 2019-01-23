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Servis minibüsü alev alev yandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde seyir halinde alev alan servis minibüsü tamamen yandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde seyir halinde alev alan servis minibüsü tamamen yandı.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde meydana gelen olayda Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsü belirlenemeyen 61 S 4091 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken bir anda alev aldı. Akçaabat ilçesinin Akçakale mahallesinde meydana gelen olayı çevredeki vatandaşlar 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat ve Vakfıkebir grup ekipleri yangına müdahale etti. Servis minibüsün sürücüsü yangından yara almadan kurtulurken, minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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