Sevimli ayı ‘Yogi' Bursa yolcusu

Trabzon'un Çaykara ilçesi Çamlıbel mahallesinde 40 gün önce bir vatandaşın evinin yakınında bulduğu ve sahip çıktığı minik ayı yavrusu Milli Parklar Trabzon Şubesindeki 3 haftalık bakım ve kontrollerinin ardından yeni yaşayacağı yer olan Bursa Karacabey'deki Ayı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Yaklaşık 40 ay önce Çaykara ilçesi Çamlıbel mahallesinde duvar ustası Yahya Günlü (50), evinin yakınında boz ayı yavrusunu fark edip evinde bakmaya başlamıştı. Yavru ayıyı çizgi film karakteri 'Ayı Yogi'den esinlenerek 'Yogi' ismini veren Günlü, ayıyı biberonla ballı süt içirerek beslemiş daha sonra yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti. 3 haftalık sürede bakım ve kontrolleri yapılan yavru ayı dün akşam karayolu ile bir kamyonetin kasasında özel bir çelik kafes içinde Bursa Karacabey'deki Ayı Rehabilitasyon Merkezi'ne doğru yola çıktı.

"Günde 2 litrenin üzerinde ballı süt tüketiyordu"

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan Yavuz Selim Ulusal, bakımını yaptıkları ayının günde 2 litre süt tükettiğini söyledi. Ulusal "29 Nisan'da Çaykara'dan bize getirildi. Orada vatandaşın elinden 10 gün beslendi. Bulunduğunda 5-10 günlüktü. Biz günde 4 öğün süte bal katarak besledik. Yani günde 2 litrenin üzerinde ballı süt tüketti. Bize geldiğinde 5 kilo civarında idi şu an 7 kilo civarı. Burada koruyucu hekimlik tedbirleri uyguladık. Doğadan geldiği için doğa daha sterildir. İnsanların toplu halde yaşadığı yerler evcil hayvanların yaşadığı yerdir ve mikrop trafiğinin çok olduğu yerledir. Mikrop kapabilir endişesi ile uzun etkili antibiyotik ile koruma altına aldık. Bursa Karacabey'deki Ova Korusu ve Ayı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderiyoruz. Şimdi büyüdüğü parmağımızı emzirirken dişlerini artık hissediyoruz, güçlendi. Zıplama yapamıyordu şimdi zıplıyor” diye konuştu.

"Doğaya bıraksaydık ölürdü"

Ayıyı doğaya bırakılması halinde ölebileceğini belirten Ulusal, “Orta boydaki bir çoban köpeği çok rahat bu ayı yavrumuzu boğar. Ayıların başka ayı yavrularını yeme alışkanlığı var. Bu bazı hayvanlarda var, mesela kurtlarda bu yok. Anne kurt başka kurdun yavrusunu sahipsiz buldu mu emzirir, bakar. Ayılar ise öldürüyor. Yaşamı garanti olsun diye gönderiyoruz. Doğal ortama bıraksaydık ölecekti. Bir insanın elinde olsaydı bir süre sonra o da bunu besleyemeyecekti. Büyüdükçe gıda tüketimi artacak. En iyi korunacağı yer Ayı Rehabilitasyon Merkezi'dir. Şu an orada 70 kadar ayı var. Bende yolda olumsuz bir duruma karşı ekiple birlikte Bursa'ya gidiyorum” şeklinde konuştu.