Sezonun başlamasına sayılı günler kala palamudun görüntüsü bol olacağı yönünde

Balıkçılar, yaklaşık 7-8 yıl öncesi bol avlanan palamudun yeni sezonda bol olacağını tahmin ettiklerini belirterek, bu sezon hem balıkçının hem de vatandaşın yüzü güleceğini ifade ettiler.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından büyük tekneler sezona palamut avıyla başlayacak.

Karadeniz'de bugünlerde kıyı balıkçıların oltasına takılan az sayıda çingene palamudu balıkçıları umutlandırırken yeni sezon öncesi bu yöndeki görüntünün umut verici olduğu belirtildi.

Uzun yıllar balıkçılıkla uğraşan İdris Hardalıoğlu, bu sezon palamudun 7-8 yıl öncesi gibi bol olacağını belirterek, “Geçtiğimiz yıllara göre bu sezon balık çok. Allah nasip ederse bu sezon inşallah denizin bereketi yüzümüzü güldürür. 7-8 yıl öncesi gibi palamut bolluğu bu sezon olacak diye düşünüyorum. Bu sezon bütün balıkçıların yüzü güleceğine inanıyorum çok balık var. Yaklaşık 3-4 saatte oltayla 8-10 tane palamut tuttuk. 1 Eylül'de sezon açılıyor palamut ince olduğu için yaklaşık 15 gün 1 ay sonra irileşmeye başlayacak. Şu anda barbun mevsimi artık bundan sonra palamut sezonu başlayacak. Büyük teknelerin bir günde tuttuğu balığı biz ancak bir yılda tutabiliyoruz dolayısıyla onlara yetişemeyiz” diye konuştu.