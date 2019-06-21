Şiddetli yağış Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarını yıktı

Trabzon'da dün akşam etkili olan yağmur şehrin bir çok yerinde maddi hasara neden olurken, 2013 yılında ilk kez namaz kılınarak müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarı da aşırı yağmura dayanamayarak yıkıldı.

Özellikle sahil yoluna yakın yerlerde etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bir çok işyerlerini su basarken, Ayasofya Camisi'ni çevreleyen duvarda aşırı yağmurdan dolayı bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın etrafında güvenlik çemberi oluşturulurken yapımına süratle başlanacağı öğrenildi.