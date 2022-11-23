Silahla öldürülen gencin katiline 19 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası

Trabzon'da silahlı saldırı sonucu bir gencin öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada sanıklara 6 ay ile 19 yıl arasında hapis cezası verildi. Tutuklu sanık B.K.A.'nın 19 yıl 7 ay 6 gün hapis cezasına karar verilirken, ölen gencin annesi, "Benim suçsuz, günahsız yavrumu toprağa koydular. Ötekileri beraat ettirdiler. Ellerini kollarını sallayarak sokakta gezecekler" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen olayda Furkan Birkan Öztürk (29) tartıştığı kişiler tarafından evinin yakınlarında uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı. Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Furkan Birkan Öztürk'ün ağabeyi Gürkan Öztürk'ün (37) de yaralandığı silahlı saldırı olayının ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, emniyetteki sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan B.K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Furkan Birkan Öztürk'ü silahla vurarak ölümüne neden olan tutuklu sanık B.K.A. ve tutuksuz sanıklar Ü.A., S.K., İ.G.Y., S.P. ve H.B. için Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Tutuksuz sanıklardan Ü.A. duruşmaya Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, mahkeme başkanı dosyaya yeni sunulan ses kaydında sanıklar arasındaki “Bedirhan'ın bıçaklandığı bıçak mı?" ifadelerinin yer aldığı konuşma olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan İ.G.Y. savunmasında dosyaya yeni sunulan ses kaydında tutuklu sanık B.K.A.'ı kendilerini bıçaklayarak meşru müdafaa süsü verdikleri yönünde karşı tarafında iddiaları nedeniyle şaka amaçlı yaptıklarını iddia etti.

Tutuklu sanık B.K.A. ise, olay yerinde kan örneklerinin çıktığını ifade ederek, “Olay yerinde bıçaklandım. Bir insan kendini nasıl bıçaklar ya da bıçaklatır. Maktul beni bıçaklandı. Olay yerinde kan örneklerim çıktı. Kendimi kurtarmak için ateş ettim. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm” diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanıklar H.B., S.K. ve S.P. de, ses kaydındaki konuşmaların tamamen şaka amaçlı gerçekleştiğini ileri sürerek beraatlerini isterken, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Ü.A., ses kaydının olduğu tarihte Trabzon'da olmadığını belirtti.

Tutuklu sanığa 19 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.K.A.'nın "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapsine, daha sonra ise tahrik indiriminden 16 yıla düşürülmesine, sanığın maktulün ağabeyi Gürkan Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle ise 3 yıl 7 ay 6 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık İ.G.Y.'ın de maktule karşı eylemi olmaması nedeniyle beraatine karar veren heyet, maktulün kardeşi Gürkan Öztürk'e karşı basit yaralama suçundan ise önce 8 ay hapis cezasına, daha sonra tahrik indiriminden 6 aya düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme tutuksuz sanıklardan S.K.'nın basit yaralama suçundan 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken, tutuksuz sanık S.P.'ın de önce 240 gün adli para cezasına, yaşı küçük olması nedeniyle 160 gün adli para cezasına indirilmesini hükmetti. Tutuksuz sanıklar Ü.A. ve H.B.'nin ise beraatine karar verildi.

Anne Ayhan Öztürk: “Sonuna kadar bunun peşinden gideceğim”

Karar duruşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Furkan Birkan Öztürk'ün annesi Ayhan Öztürk (62), karara itiraz ettiğini belirterek, “Bunu kabul etmiyorum. Kapıma kaç kişi geldiyse Bedirhan ile aynı cezayı almasını istiyorum. Bedirhan'ın da 16 yıl ceza almasına itiraz ediyorum. Benim suçsuz, günahsız yavrumu toprağa koydular. Ötekileri beraat ettirdiler. Ellerini kollarını sallayarak sokakta gezecekler. Benim 4 tane daha yavrum var. Kafamı yastığa koyamıyorum. Sabaha kadar onları bekliyorum. Çocuklarımın başına bir iş mi gelecek, ne yapacağım, nasıl koruyacağım? Böyle bir adaleti kabul etmiyorum. Sonuna kadar bunun peşinden gideceğim. Benim çocuğumu kapımda gelip 6-7 kişi öldürüp, azmettirip giden insanlar ceza almıyorlar. Çocuklarımı korumak zorundayım” dedi.

Hepsinin ağır ceza almalarını istediğini dile getiren Öztürk, “Bunlar nasıl ellerini kollarını sallayıp sokakta gezecekler? Bunların başında büyükleri, anaları babaları yok. Bunları sokaklardan toplayın. Benim gibi başka anaların da yürekleri yanmasın, başka ocaklar sönmesin. Benim evladım yok yere gitti. Hiçbir suçu günahı yoktu. Bir komşunun çocuğu biriyle dövüşürken araya girip ayırdı. Sonu ölüm müydü? Bir gün gelip arabamızı kurşunlardılar, başka bir gün işyerinde çocuğumun kafasına silah dayadılar. Yarın kim bilir ne yapacaklar? Hangisini koruyayım?” ifadelerini kullandı.

Olaydan 9 ay sonra ailesinin otomobili kurşunlanmıştı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs tarihinde meydana gelen olaydan 9 ay sonra Furkan Birkan Öztürk (29) ailesi gece saatlerinde tekrar silah seslerini duyunca evlerinin önüne indi. Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk ailesi sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde sitenin üst kısmına 2 kişinin bulunduğu bir motosikletin geldiğini ve motosikletten inen bir şahsın aracını 6 el ateş ettiğini gören Öztürk ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kask ve maske takarak araç kurşunlayan 2 şahsı yakalamak için polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucu olayı gerçekleştiren İ.G.Y., S.K. ve M.E.E isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı.