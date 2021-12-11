Silahla vurulan çoban köpeği için seferber oldular

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan bir çoban köpeği tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde bir köpeğin sokak ortasında kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar belediye yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfü Aydın'ı çağırarak yaralı köpeğe müdahale edilmesini sağladı. Silahla vurulduğu belirlenen köpek, Barınma Merkezi'ne gönderilirken, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş, olayın takipçisi olacaklarını belirterek köpeği vuranların kim olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Güvenlik güçleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayın failleri aranıyor.