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Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı.


Trabzon'da 26 bin 300 kişinin girdiği TYT'ye geç kalanlar sınavın yapıldığı binalara alınmadılar.


Trabzon Fen Lisesi'nde sınava girecek olan çok sayıda öğrenci sınava vaktinde gelerek binaya aramaların ardından alınırken, bazı öğrenciler son dakika sınava koşarak yetişti. Sınava girecek 2 kişi ise kapıların kapanmasının ardından görevliler tarafından içeri alınmadı. Ertuğrul Köse, sınava 2 dakika geç kaldığı için içeri alınmazken, kapıdaki görevliler ile konuşması ise fayda etmedi. Köse, “İki dakika geç kaldığım için içeri alınmadım. Bize 10 dakika önce gelmemiz gerektiğini söylediler. Daha önce de sınava girmiştim. Bu kez geç kaldık” dedi.

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