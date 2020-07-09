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Skor üstünlüğünü koruyamamak Trabzonspor'a ağır darbe vurdu

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Trabzonspor, öne geçip skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda toplam 24 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.


Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 62 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde yer alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 11 müsabakada 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 24 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.



Evinde yıkıldı


Bordo-mavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği, Galatasaray, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puanlar kaybetti. Şampiyonluk yarışında sahasında beklenmedik puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer öne geçip skor üstünlüğünü koruyamama hastalığını Antalyaspor karşısında da sürdürdü. Söz konusu maçlarda 11 puan kaybeden Trabzonspor zirve yarışında avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptırdı.



Deplasmanda da aynı tablo


Trabzonspor, deplasmanda öne geçtiği 6 maçta puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçlarında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 15 puan yitirdi.



Evinde kazanmayı unuttu


Trabzonspor evinde kazanmayı unuttu. Bordo-mavililer sahasında en son 29 Şubat 2020'de Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek galibiyet elde ederken, 130 gündür evinde kazanamayan bordo-mavililer Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak adeta evinde kazanmayı unuttu.


Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:



Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1


Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2


Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1


Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1


Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2


Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2


Gaziantepspor: 1 - Trabzonspor: 1


Alanyaspor: 2 - Trabzonspor:2


Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1


Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2

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