Soğuk ve karlı hava balık tezgâhlarını etkiledi

Doğu Karadeniz'de soğuk ve karlı hava balık tezgâhlarını olumsuz yönde etkiliyor. Hava muhalefeti nedeniyle çoğu balıkçı teknesi denize açılamazken tezgâhlarda az miktarda istavritin yanı sıra kültür balıkları yer aldı. Çoğu balıkçı esnafı balık olmadığı için iş yerini açmazken tezgahlar da boş kaldı.

Trabzon'da iki üç öncesine kadar kilosu 15 TL'den satılan istavrit bugün itibariyle kilosu 35 TL'ye kadar yükselirken ne mezgit ne barbun ne de sargan gibi çeşitler tezgahlarda pek görülmedi.

Balıkçılar soğuk ve karlı hava nedeniyle balık fiyatlarının tırmanışa geçtiğini belirtirken daha önce kilosunu 60-70 TL'ye sattıkları levrek'in kilosu 100 TL'ye kadar yükseldiğini kaydettiler.

Bu sezon hamsiden umutlarını kestiklerini belirten balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz, hava muhalefeti nedeniyle tezgahlarda balık çeşidi pek olmadığını belirterek “Hava muhalefeti nedeniyle tekneler denize açılamadı. Mezgit, barbun, çeşidimiz yok istavritimiz var. O da üç dört gün önce kilosu 15 TL idi şimdi 30 TL'ye çıktı. Dolayısıyla bizde pahalı aldığımız için pahalı satıyoruz. Çupra, somon, levrek var onlarında fiyatı yüksek. Somon 60-70 TL, çupra 75 TL, levrek 80-100 TL. Hamside bundan sonrası için de umudumuz kalmadı. Sezonu kapattık diyebiliriz” dedi.

Üç dört gün öncesine kadar kilosu 15 TL istavritin bugün fiyatının 35 TL'yi gördüğünü belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Tezgâhlarda bir şey yok kültür balıklarına kaldık. Hava muhalefeti nedeniyle tekneler iki üç gündür denize açılamadı dolayısıyla balık gelmiyor. Balık olmayınca çoğu balıkçı tezgâhı da açılmadı. Tezgâhlarımızda alabalık, çupra, somon, levrek gibi yetiştirme balıkları satıyoruz. İnşallah deniz düzelir tekneler açılır balık tavlar bizde satarız. Hamsi Gürcistan'dan Ocak 3-4 itibariyle gelecek dediler ancak şu ana kadar pek gelmedi orada hamsi yok. Hamsi sezonu kapandı gibi. Üç dört gün önce istavrit 15 TL idi bugün çok az çıktığı için 35 TL'ye kadar çıktı” diye konuştu.