İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon’da yollar ve caddeler sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da yollar ve caddeler sessizliğe büründü.


Sokağa çıkma yasağının gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladığı şehirde herhangi bir tatsız olay yaşanmazken, sokaklar ve caddelerde yasağın uyulduğu gözlendi. 2 gün sürecek yasak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktalarındaki sakinlik havadan görüntülendi. Sahil yolunda ise sadece şehirler arası lojistik tırlarının seyir halinde olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.