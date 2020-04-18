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Sokağa çıkma yasağının olduğu Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

Türkiye’de 2 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu 31 il arasında yer alan Trabzon’da bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Türkiye'de 2 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu 31 il arasında yer alan Trabzon'da bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza Maçka ilçesi Hacımehmet mevkiinde bugün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 AAK 480 plakalı pikap ile 61 DA 920 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 61 DA 920 plakalı otomobilin içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ile anne ve babası yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yapan araçların sokağa çıkma yasağına rağmen neden trafiğe çıktıkları ile ilgili soruşturma sürüyor.

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