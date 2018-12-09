Sokak hayvanları sahipsiz bırakılmıyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, barınaklar sayesinde hayvanların soğuk ve sıcak iklim şartlarından korunduğunu belirterek bugüne kadar 48 adet köpek kulübesi ile 32 adet kedi kulübesinin uygun alanlara yerleştirildiğini söyledi.

Yine Ortahisar Belediyesi'nin önderliğinde Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRAHAYKO ile ortaklaşa düzenlenen "Ortahisar Sevgi Aşısı Projesi" kapsamında çocuklara hayvan sevgisini erken yaşlarda aşılamak için 23 okul ve kamu kurumuna kedi ve köpek evi yerleştirildiğini belirten Başkan Genç, "Hayvan sevgisini çocuklarımıza erken yaşlarda aşılamalıyız. Çocuklarımızı hayvanlarla barışık, hayvan sevgisiyle dolu ve hayvan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirirsek, bugünlerde sık sık gündeme gelen ve esefle kınadığımız, lanetlediğimiz hayvanlara şiddet ve işkence olayları hiçbir şekilde yaşanmaz. Okul bahçelerine Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve okul müdürlükleriyle işbirliği içerisinde öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için 27 tane hayvan evi ve hayvanlar yerleştirdik. Böylece çocuklarımız hayvanları yakından tanıyacak ve hatta beslenmelerine yardımcı olacak. Böylece içlerinde hayvan sevgisi gelişecek ve bu hayvanları sahiplenecekler. Böyle okullara yerleştirdiğimiz köpeklerin aşılarını yapıyoruz ve yem ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu.

KTÜ'ye ve Kalkınma mahallesine yemlik koyuldu

Ortahisar Belediyesi Veteriner Müdürü Lütfi Aydın ise sokak hayvanları ile yapılan çalışmaları değinerek, “Sokaklardan topladığımız tehlike oluşturabilecek hayvanları büyükşehir barınağına götürüyoruz. Götürülen hayvanlar rehabilite ediliyor, kısırlaştırılıp, aşılanıyor. Bunlara çip ve küpe takılıyor. 5199 sayılı yasa gereği uygun olanları tekrar alındığı ortama geri bırakıyoruz. Bırakılma aşamasında hayvan sever dernekler ve hayvan severlerden destek alıyoruz. Bırakılan hayvanlar belediyemiz ve hayvan severler tarafından sürekli takip ediliyor. Hayvanların barınması için mahallelerde uygun olan yerlere barınma evleri koyuyoruz. Fakültedeki öğrencilerle birlikte Kalkınma Mahallesi ve Üniversite içerisine 15 tane hayvan besleme yemlikleri koyduk. Müdürlüğümüz ayrıca 101 kedi ile 162 adet köpeği kısırlaştırdı” şeklinde konuştu.