İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokakta görenler dönüp bir daha baktı

Sokak ve caddelerde genelde köpek gezdirenlere daha çok rastlanırken Trabzon’daki bu sıra dışı görüntü şaşırttı.

Sokak ve caddelerde genelde köpek gezdirenlere daha çok rastlanırken Trabzon'daki bu sıra dışı görüntü şaşırttı. Şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak'ta elinde bastonu yanında kümes hayvanı olan” Kaz” ile birlikte gezen yaşlı kadının görüntüsü ilgi odağı olurken o anı cep telefonuyla görüntülemek isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı.


Kalabalığa aldırmadan Kaz ile birlikte yürüyen yaşlı kadın bir ara sokağın kalabalığından yakınarak tenha yerlerden gitmek istediğini belirtirken bir kişinin de” “HES kodu var mı onun abla ? sorusuna “var var” diye cevap vermesi gülümsetti. Kaz'ın torununa doğum günü hediyesi olduğunu belirten yaşlı kadın kalabalığın şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken o anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.