Soluk aldıran operasyon

Soluk borusunda oluşan darlık nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne başvuran hastaya dünya tıp literatürüne kazandırılmış cerrahi yöntem uygulandı.

Covid-19 enfeksiyonu ve diyabetik koma nedeniyle dış merkezde 72 gün mekanik ventilatöre bağlı kalan 29 yaşındaki İbrahim Yaşar, solunum sıkıntısı ile KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Yapılan radyolojik görüntülemelerde hastanın soluk borusunun çapının 20 mm olması gerekirken 6 mm'ye kadar düştüğü tespit edildi. Hasta, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ve Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat'ın yer aldığı göğüs cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edildi. Bu ekip tarafından dünya tıp literatürüne kazandırılmış olan yeni cerrahi yöntem sayesinde hasta, sadece 3 günlük sürenin ardından taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren ekibi yöneten Prof. Dr. Celal Tekinbaş yaptığı açıklamada “Covid salgını boyunca mekanik ventilatör desteği ile tedavi edilen hasta sayısı çok arttı. Bununla birlikte bu tedaviye bağlı gelişen soluk borusu darlığı vakaları da artış gösterdi. Uygun vakalarda, soluk borusunun daralan kısmını çıkararak sağlıklı uçların birbirine dikilmesi yoluyla yaptığımız cerrahi uygulama, kesin tedavi yöntemi. KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Türkiye'de bu tip vakaların tedavisini başarıyla yapan en önemli merkezlerden biri” dedi.

1,5 yıl önce Covid'e yakalandığını, İzmir'deki bir hastanede 72 gün yoğun bakımda kaldığını ve aynı zamanda diyabet hastası olduğunu belirten İbrahim Yaşar, yoğun bakımda yattığı dönemde, çoklu organ yetmezliğine girip pek çok defa ölümden döndüğünü söyledi. İbrahim Yaşar “Allah kimseyi nefessiz bırakmasın. İzmir'de yaşıyorum. Covid olduktan sonra İzmir'de, bir üniversite hastanesinde 72 günlük ağır bir yoğun bakım süreci geçirdim. Takip ve tedavim orada devam ediyordu. Nefes darlığından çok muzdariptim. Matematik öğretmeniyim. Ders anlatamaz duruma geldim. Diyabetim olduğu için fizik aktivitesi zorunlu. Ancak onu da yapamadım. Üç yaşındaki oğlumu bile gezdiremiyordum. 20 metre dahi yürümem mümkün değildi. İnternetten araştırdım ve Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi'ne. Prof. Dr. Celal Tekinbaş'a geldim. İyi ki buraya gelmişim. Ameliyattan uyanır uyanmaz nefesimdeki farkı hissettim. Dünya varmış. Başta Celal Hoca olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.