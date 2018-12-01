Sosyal medyada paylaştığı video ile evli erkeklerin hislerine tercüman oldu

Eşi alışveriş yaptığı esnada bekleme anında cep telefonu ile videoyu çekip sosyal medyada paylaşan Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Altınbaş, video ile ilgili yaşadıklarını anlattı. Altınbaş “Kelimelerle oynamayı çoğu zaman sevmişimdir, bunun yanına uzun yıllar icra ettiğim halk müziği repertuvarı da eklenince insanları gülümseten böyle bir video ortaya çıktı” dedi.

Eşinin tahmin edildiği gibi çok alışveriş yapmadığını belirten Altınbaş, “Alışverişe çıktığımız zaman eşim, mağazalarda uzun süre vakit geçiriyor ancak hiçbir şey almadan çıktığı da oluyordu, bu süre içerisinde dışarıda onu beklerken mağazaların isimlerine bakarak çağrışım yapan türküleri söylemeye başladım” diye konuştu.

Video çekme amacının tamamiyle izleyenleri gülümsetme amacıyla olduğunu kaydeden Altınbaş, “Çektiğim videoların bir kısmını birleştirdim ve yayınladım, çok kısa süre içerisinde elimde kalan diğer videolarla ilgili paylaşım talebi alınca onları da ertesi gün sosyal medyada paylaştım” şeklinde konuştu.

Erkeklerin, kendi hislerine terüman olduğu, kadınların ise sıklıkla gezdiği mağazaları içerdiği için videonun herkes tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altınbaş “İnsanlarımızı bir nebze de olsun tebessüm etttirebildiysem ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.