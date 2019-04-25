Sosyal medyada randevulaşıp kavga eden kızlarla ilgili mahkeme kararı tekrar görüşülecek

Trabzon'da, 2 yıl önce sosyal medyada randevulaşıp kavga eden ve ardından çıkarıldıkları yerel mahkemece 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılan 2 kız ile olaya karışıp serbest kalan bir arkadaşı hakkında verilen kararın üst mahkemede yeniden görüşülmesine karar verildi.

Olay Trabzon'un Konaklar mahallesinde bir öğrenci evinde 2017 yılı Şubat ayında meydana gelmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve onların arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmış, KTÜ'de öğrenim gören kızlar tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırmıştı. Kızların eve gelmesi ile evdeki tartışma kavgaya dönüşmüş, Kübra T. ve Esra K.'ye biber gazı sıkan ve copla döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapatmıştı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler dayak görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 3 üniversiteli kız ile saldırıya uğrayan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili şüpheliler; Mihriban Y., Hasibe H.ve Nurçin Ç. hakkında savcılık tarafından daha sonra “Birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit” suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihraban Y.'ye “Hürriyeti tahdit” suçundan 3'er kez 3 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 10'ar yıl hapis cezası verirken, diğer sanık Nurçin Ç., Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı vermişti.

Dava yeniden görülecek

Üç üniversiteli kız hakkında yerel mahkemenin verdiği karara sanık avukatları tarafından yapılan itirazın ardından, dosyayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi davanın yeniden görülmesi yönünde karar verdi. Mahkeme itirazla ilgili oy birliğiyle aldığı kararda, “Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, incelenen rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilmesi kanısına ulaşıldığından, 5271 Sayılı Kanunun 280/1-c maddesi uyarınca davanın yeniden görülmesini” hükmetti.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde 26 Haziran 2019'da görülecek davada; sanık Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y. ile müştekiler Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yeniden dinlenecek. Kararın yeniden görüşülmesinin ardından, mahkeme heyeti sanıklar hakkında verilen cezanın bozulmasını veya onanmasını karara bağlayacak.

Son kararı İstinaf verecek

Ceza Davasının, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülmesi kararı, mahkemenin ceza davası ile ilgili yeniden yaptığı yargılama neticesinde, ya istinaf başvurusu hakkında “esastan red” kararı vermesi ya da ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırarak “yeniden hüküm” vermesi anlamı taşıyor. Her iki halde de şartları varsa, istinaf mahkemesi kararı aleyhine Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabiliyor. Buna göre; Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Hasibe H. ve Mihriban Y. hakkında verdiği 10'ar yıllık hapis cezasını arttırabilir ya da cezada indirime gidebilir.