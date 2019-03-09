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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Lukac topu rahat bir şekilde kontrol etti.


18. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Novak'ın şutu kaleci Lukac'tan döndü.


23. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Yusuf'un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.


33. dakikada ceza yayı içinde Ekuban'ın sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


39. dakikada ceza yayının gerisinden Ekuban'ın pasında topla buluşan Rodallega'nın ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi.


42. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapattı.


45. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Medical Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Novak, Nwakaeme, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Rodallega


Yedekler: Arda Akbulut, Toure, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Olcay Şahan, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Kadir Keleş, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Sissoko, Serginho, Barbosa, Onur Ayık, Rotman, Bokila


Yedekler: Halil Yeral, Bora Körk, Musa Nizam, Lopes, Vrsajevic, Regattin, Aykut Çeviker, Bilal Kısa, Eray Ataseven


Teknik Sorumlu: Cem Kavçak


Sarı kartlar: Majid Hosseini, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

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