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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Atiker Konyaspor:0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Ligin 15’nci haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Ligin 15'nci haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada Onazi'nin hatalı pasını kapan Jahovic topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.


34. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı fual atışında ceza sahası içindeki Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.


44. dakikada Onazi, uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Nkawaema, Abdulkadir Ömür, Rodallega


Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Vahid Amiri, Olcay, Batuhan Artaslan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Yavru


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat, Jansson, Jertovic, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziaahmetovic, Traore, Jahovic


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Volkan Findıklı, Lılosevic, Moke, Fofana, Opanasenko, Filipovic, Mücahit Can Akçay


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı Kart: Uğur Demirok (Atiker Konyaspor)

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